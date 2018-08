CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MERCATO Con il passaggio di Arturo Vidal dal Bayern al Barcellona è cominciato il valzer dei centrocampisti, destinato a movimentare il mercato dei prossimi giorni. L'ex juventino, che sembrava a un passo dal ritorno in Italia (all'Inter), alla fine ha optato per i blaugrana che cercavano un sostituto di Iniesta (finito in Giappone) e l'hanno convinto offrendogli un triennale da 9 milioni netti a stagione, mentre il Bayern ne incasserà 20. La conferma dell'affare sull'asse Monaco-Barcellona è arrivata Ariedo Braida, consulente del club...