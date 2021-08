Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MERCATOCiao Juve. Cristiano Ronaldo è sempre più lontano, anzi lontanissimo. Ormai in viaggio per Manchester. Mentre cresce il nervosismo del club bianconero, Mendes è al lavoro per definire la cessione del suo assistito al City entro le prossime 24 ore. Ieri è stata la giornata del divorzio, comunicato senza troppi giri di parole alla dirigenza bianconera. Arrivabene, Nedved e Cherubini hanno convocato l'agente a metà mattinata per...