Callejon più Milik. La Fiorentina prepara il doppio colpo per sostituire Chiesa, sempre più vicino alla Juve e rinnovare un reparto offensivo che potrebbe perdere anche Vlahovic, obiettivo del Verona. Nei giorni scorsi, il club viola ha raggiunto un accordo totale con Callejon sulla base di un biennale da circa 2,5 milioni di euro a stagione e ha avuto proficui colloqui con il Napoli, alla ricerca di una sistemazione per Milk. Ma il gioco degli incastri non sarà così immediato per una serie di motivi. 1) Il centravanti polacco deve convincersi ad accettare un progetto meno ambizioso ed un contratto, sui 3 milioni a stagione, lontano dalle sue richieste iniziali. 2) Callejon, nel mirino di un club spagnolo, è disposto ad aspettare massimo 48 ore la Fiorentina.

Inoltre, la Juve dovrà piazzare almeno un altro esubero dopo la cessione di Rugani al Rennes (uno tra De Sciglio e Douglas Costa). Insomma, sarà una corsa contro il tempo con i bianconeri decisi a regalare Chiesa a Pirlo in questa sessione di calciomercato. Il tecnico bianconero ritiene l'azzurro indispensabile per il suo modulo e lo ha chiesto fin dal primo giorno al dg Paratici. Anche Chiesa è in forte pressing per raggiungere la Juventus, che da circa un anno gli ha promesso un quinquennale da circa 5 milioni a stagione. Confermato anche l'accordo di massima tra club: prestito oneroso, con diritto di riscatto sui 40 milioni che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Giorni bollenti anche per l'Inter: ieri, nuovo contatto con il Cagliari per il ritorno di Nainggolan.

La sua partenza darebbe ulteriore forza all'ad Marotta per l'assalto finale ad Alonso del Chelsea, dopo l'arrivo di Darmian. E il mercato dell'Inter potrebbe non finire qui. Conte infatti vuole anche un centrocampista e spera in un regalo last minute. Rinforzi in mezzo al campo anche per il Napoli, che da qualche giorno è piombato su Bakayoko, già sui taccuini del Milan. Il francese ha dato la sua disponibilità a Gattuso ed ora aspetta una risposta dal Chelsea in merito all'offerta del Napoli. Attenzione, poi, all'intreccio di difensori. Con il Bologna ancora rigido su Tomiyasu, i rossoneri potrebbero puntare su un centrale low cost oltre a Diogo Dalot dello United come terzino.

