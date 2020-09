MERCATO

Arturo Vidal si prepara a riabbracciare Antonio Conte, che lo valorizzò alla Juve e con il quale ha avuto il merito di vincere anche due scudetti in bianconero. Mentre la Fiorentina accoglie l'ex rossonero Jack Bonaventura, che dopo le visite firmerà un biennale per rilanciarsi in una squadra di piedi buoni, il centrocampista cileno è atteso per domani a Milano per la stessa trafila: prima della firma, le consuete visite mediche.

Vidal si sarebbe accordato con l'Inter sulla base di un biennale da 6 milioni a stagione. In Spagna c'è chi dice che abbia rinunciato a una bella fetta di buonuscita, pur di lasciare il club blaugrana e tornare a disposizione del tecnico che, più di ogni altro, lo stima. Intanto, il club nerazzurro riabbraccia Andrea Pinamonti, di ritorno dal prestito nel Genoa. L'Inter è al lavoro per il rinnovo di Lautaro: Conte difficilmente si priverà dell'argentino, sul quale c'è sempre il Barcellona. Per Kolarov, dopo le due sessioni di visite mediche, si aspetta solo la firma.

Viene da lontano un rinforzo per l'Udinese: il fantasista argentino Fernando Forestieri, 30enne partito dieci anni fa da Udine per approdare poi in Inghilterra, dove ha trascorso otto stagioni tra Premier e Championship.

James Rodriguez riparte dell'Everton, il secondo club di Liverpool che ha pagato 26 milioni di euro al Real Madrid per il cartellino del 29enne colombiano, che fu capocannoniere al Mondiale del 2014, in Brasile.

