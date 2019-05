CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MERCATOAllegri e bloccati. Il tormentone legato alla permanenza del tecnico livornese sulla panchina della Juventus tiene in sospeso le trattative dei campioni d'Italia, in bilico tra fair-play finanziario e ambizioni di rafforzamento per il salto di qualità definitivo in Europa. Dopo la cena di mercoledì con Agnelli, ieri il tecnico ha partecipato a un altro vertice societario, stavolta alla Continassa, al quale erano presenti anche il vice-presidente Nedved e il responsabile dell'area Sport Paratici. Un'ora e mezza di colloqui nel quale...