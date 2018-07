Meneghetti piace a tutti: asta tra le big per il portiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MERCATOIl futuro di Marco Meneghetti al Pordenone sarà breve. L'apparizione in Coppa Italia ha strappato applausi, ma era già successo l'anno scorso quando il giovane portiere aveva esordito in campionato. Non è tanto quello che succede in campo, a occupare la mente dello staff neroverde, quanto la mole di fax che sta arrivando al De Marchi. Per avere il giovane estremo difensore classe 2001, infatti, si sta scatenando un'asta in piena regola, come accade per i top player. Non ci sono più solo Inter e West Ham, ora si sono inserite...