IL CASO

ROMA La serie A torna a fare i conti con il Covid-19. Il Parma ha infatti comunicato che un membro (non un calciatore) del gruppo squadra è risultato positivo. E' il primo dalla ripresa dopo il lockdown. Nessun problema per il campionato che, grazie alla quarantena soft, potrà proseguire. Il soggetto, risultato positivo al primo test, è completamente asintomatico ed è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali.

LA PROCEDURA

Tutto il Parma andrà in isolamento nel centro sportivo di Collecchio ma, secondo le norme del protocollo, potrà continuare a giocare regolarmente le gare di campionato a partire dalla sfida di oggi al Tardini contro il Bologna. Prima di scendere in campo tutto il gruppo si sottoporrà al test rapido, con oneri a carico del club, per la ricerca dell'RNA virale così da ottenere i risultati dell'ultimo tampone entro 4 ore e consentire l'accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi come previsto dalla nuova misura approvata nel verbale del 12 giugno. Gli altri eventuali positivi saranno isolati. Al termine della gara i componenti del gruppo squadra devono riprendere il periodo di isolamento fino al termine previsto (due settimane) presso il centro sportivo di Collecchio (camere separate e pranzo monoporzione), sotto sorveglianza attiva quotidiana da parte dell'operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente. Test anche per la Roma, tutti negativi, visto che il membro dei gialloblù risultato positivo ha partecipato alla trasferta nella Capitale di mercoledì scorso. I giallorossi, al contrario del Parma, oggi non dovranno sottoporsi a nessun test rapido prima della sfida contro il Brescia. Per il club emiliano si tratta del terzo caso riscontrato. Alla ripresa degli allenamenti dopo il lockdown erano infatti risultati positivi ad uno dei due tamponi effettuati due giocatori della rosa di Roberto D'Aversa. I due tesserati avevano regolarmente osservato la quarantena e, dopo nuovi test erano rientrati regolarmente in gruppo perché divenuti completamente negativi. Fra i due casi e quello riscontato oggi non ci sarebbe quindi alcuna correlazione.

POLEMICA

«La cosa importante è che stia bene. Adesso seguiremo il protocollo» ha detto il tecnico D'Aversa. «Lo abbiamo detto tante volte: il caso di positività nel calcio ce lo aspettavamo. Col vecchio protocollo il campionato ora sarebbe stato sospeso. Col nuovo fortunatamente non ci sarà stop alle attività» ha ribadito il Prof. Enrico Castellacci (associazione italiana medici del calcio). Polemico invece Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma e componente del Comitato scientifico della Figc per l'emergenza Covid-19: «Mi auguro che il caso sia isolato ed isolabile altrimenti si potrebbe innescare una spirale pericolosa che potrebbe portarci a scelte inevitabili di sospensione. Se si fosse creata, come auspicavamo ed avevamo proposto, la bolla iniziale con la certezza di negatività per tutti i componenti il gruppo squadra mandando in ritiro preventivo e monitorato con i test per 14 giorni, oggi parleremmo diversamente».

E.B.

