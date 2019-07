Melli tiene in ansia l'Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETQuaranta giorni al via dei Mondiali di Cina, e oggi la Nazionale di Meo Sacchetti si raduna a Milano. Primo impegno, il media day di domani, subito prima di viaggiare verso Pinzolo, dove prenderà il via effettivamente il percorso verso la rassegna iridata. Un cammino che per l'Italia è caratterizzato da un enorme punto interrogativo rappresentato da Nicolò Melli. Fresco di matrimonio ma soprattutto di operazione di pulizia al ginocchio, il 28enne nuovo acquisto dei New Orleans Pelicans è stato esentato dalla settimana di ritiro che...