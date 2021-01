MERCATO

Leader in campionato e protagonista del calcio mercato. È un Milan superattivo quello dei primi giorni di gennaio a contrattazioni aperte: se il giocatore del Torino Soualiho Meite è a un passo dal trasferimento in rossonero per Pioli è sempre più in avvicinamento l'ex bomber della Juve e del Bayern Monaco Mario Mandzukic. La dirigenza rossonera ci sta lavorando da qualche settimana e la trattativa sembra ben avviata verso la fumata bianca dopo l'incontro a Milano con l'agente dell'attaccante. Un giocatore d'esperienza per l'attacco rossonero, ma con l'incognita del suo stato fisico visto che il classe 86 non gioca una partita ufficiale dal 7 marzo 2020 quando vestiva la maglia dell'Al-Duhail in Qatar. Ora il bomber croato è svincolato e potrebbe accettare anche un contratto di soli sei mesi per rimettersi in gioco.

Fumata bianca in vista per l'ormai ex attaccante del Napoli Milik. L'attaccante polacco sarebbe pronto ad accettare l'offerta del Marsiglia, disposto a investire pur di aggiudicarsene il cartellino. Continua a rafforzarsi il Genoa: dopo aver preso Strootman ecco il tassello per la difesa Jerome Onguené, 23 anni, centrale camerunense, cresciuto in Francia, arriva dal Salisburgo. Alfred Duncan va al Cagliari facendo felice il tecnico dei sardi Eusebio Di Francesco in cerca di un altro centrocampista, dopo il grave infortunio a Rog, da affiancare a Nainggolan. Trema l'Udinese che potrebbe perdere ben presto De Paul: secondo il Daily Express anche il Liverpool sarebbe sulle tracce del forte giocatore della formazione friulana. I Reds starebbero pensando al fantasista di Udinese e Argentina (valutato 40 milioni) per sostituire nella prossima stagione Wijnaldum.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA