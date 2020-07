IL FUTURO

ROMA La serie A si lancia nel futuro. Un futuro che stravolgerà il suo assetto. E soprattutto porterà nuovo ossigeno. L'emergenza dovuta al virus ha messo ha evidenziato il bisogno di un cambiamento. L'assemblea della Lega Serie A ha dato mandato all'unanimità al presidente Paolo Dal Pino di proseguire il dialogo con i fondi di investimenti interessati a entrare in partnership con la Lega. Un progetto voluto dal numero uno di via Rosellini e sposato da tutti i club anche se si conosceranno solo nelle prossime settimane le modalità dell'ingresso del fondo nella nuova media company che si occuperà di valorizzare i contenuti della Lega serie A gestendone poi direttamente la distribuzione. Una esigenza che nasce dalla volontà dei club di sfruttare attraverso una ridefinizione della Governance il potenziale evidenziato dall'interesse dei fondi.

SDOPPIAMENTO

Al momento sono 4 i gruppi di Private Equity interessati a entrare in questa NewCo e che entro fine luglio dovranno portare sul tavolo del presidente Dal Pino delle offerte che saranno vincolanti. Starà poi ai club decidere con quale percentuale fare entrare il fondo prescelto. Si parla di circa il 20%. Nelle scorse settimane a farsi avanti sono stati Cvc, Bain Capital e Advent International. ma ce ne sarebbe anche uno Made in Italy. Il prossimo passo sarà quello di nominare un advisor finanziario per affiancare la Lega nei rapporti con i fondi e nella gestione della trattativa. Molti presidenti hanno anche evidenziato la necessità di sdoppiare la Lega. La New Company tratterà solo la parte commerciale poi ci sarebbe un'altra Lega che curerebbe solo la parte sportiva. Per intenderci si occuperebbe della organizzazione di campionato, Coppa Italia e SuperCoppa. Da capire se anche i presidenti saranno diversi. O se della parte commerciale se ne occuperà l'amministratore delegato.

QUESTIONE DIRITTI TV

Sky oggi dovrebbe pagare la prima rata della prossima stagione (come impegno preso in una lettera inviati lunedì alla Lega e in copia a tutti i presidenti), ma resta aperto il contenzioso sul pagamento della sesta rata di quella in corso. Scaduto a maggio e per il quale i club hanno già depositato un decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Milano. Resta la minaccia di staccare il segnale dal 12 luglio. Si vedrà. Buona notizia per quanto riguarda i diritti internazionali. Risolto a tempo di record il problema con BeInSport che dallo scorso ha ricominciato a trasmettere le gare del campionato.

CONTRATTO COLLETTIVO

Visto che la stagione finirà il 31 agosto, i club hanno chiesto all'Aic di prorogare il contratto collettivo fino a fine campionato. Ma l'Assocalciatori non è d'accordo.

NOVITÀ

Da Torino-Lazio sono cominciate le virtualizzazioni degli stadi che saranno mostrate fino alla fine del campionato e saranno mostrate in tv all'ingresso in campo delle squadre, all'inizio del primo tempo, all'intervallo e nel secondo tempo. Grafiche con colori e loghi dei club e quello della Lega di A andranno a riempire per qualche secondo i seggiolini vuoti.

Emiliano Bernardini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA