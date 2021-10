Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Devo voltare pagina». Matteo Berrettini non si nasconde, dopo l'uscita al terzo turno di Indian Wells. La sconfitta per mano dell'americano Taylor Fritz 6-4 6-3 è una delle peggiori della stagione per il n. 7 al mondo. Mai in partita, tradito dal dritto e abbandonato dal servizio, le sue armi migliori, già nell'incontro di esordio contro il cileno Alejandro Tabilo, il 25enne romano non aveva brillato. Contro Fritz, poi, ha giocato solo a...