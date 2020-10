GOLF

POZZOLENGO È Ross McGowan il nuovo re dell'Open d'Italia che, nel 2020, parla inglese. A trionfare, sul percorso del Chervò golf club di San Vigilio di Pozzolengo (Brescia), nella 77ma edizione del torneo è il 38enne di Basildon, che torna al successo nell'European Tour undici anni dopo la sua prima volta (Madrid Masters 2009).

Grazie a due «miracoli» - così ha definito le magie mostrate alle buche 16 e 18 - e con un totale di 268 (-20) colpi, ha superato al fotofinish la concorrenza del connazionale Laurie Canter (l'uomo dei record dei primi giri) e del belga Nicolas Colsaerts, secondi con 269 (-19).

«Finalmente sono tornato - le dichiarazioni dell'inglese che alla vigilia era al 560° posto della classifica mondiale -. È stata una grande battaglia che mi rende orgoglioso. Ma ora è il momento di andare a bere un buon bicchiere di vino rosso e festeggiare anche a quello che il futuro mi riserverà».

GLI ITALIANI

È Guido Migliozzi, 22° con 275 (-13), il migliore azzurro. Il 23enne vicentino vince il derby, all'insegna del fair play, con Francesco Laporta e Federico Maccario (entrambi trentesimi con 276, -12). Gran finale quello del Miglio, autore del miglior parziale di giornata (65, -7), primato condiviso col norvegese Kristoffer Reitan e con i francesi Damien Perrier e Antoine Rozner.

«È stato un successo inimmaginabile, realizzato in soli due mesi, anche in una situazione così delicata e complessa. Abbiamo realizzato qualcosa d'impossibile, portando in gara anche un campione paralimpico come Tommaso Perrino» ha commentato Franco Chimenti, presidente della Federgolf. L'appuntamento è ora al 2021, al Marco Simone di Roma, teatro della Ryder Cup 2023.

