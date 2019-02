Mazzoleni agli arbitri rodigini: «Passione e orgoglio priorità per diventare grandi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ARBITRIUn momento d'oro ha coinvolto la sezione arbitri di calcio di Rovigo. Durante la 7ª riunione tecnica ordinaria tenuta in sede c'è stato un ospite un arbitro di altissimo livello e di spessore internazionale: Paolo Silvio Mazzoleni. Una figura emblematica per tutti i fischietti italiani e non solo. È stato infatti un arbitro internazionale fino all'anno scorso. Appartenente alla sezione di Bergamo, è all'Organo tecnico della Can A da 15 anni, durante i quali ha potuto dirigere match di valore, a partire da Messina- Udinese, prima...