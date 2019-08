Mazzarri carica il Toro: «Vincere diventi abitudine»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EUROPA LEAGUETORINO I tre gol dell'andata non bastano per Walter Mazzarri a garantire la qualificazione del Torino al terzo turno preliminare di Europa League. «Non è finita: nel suo stadio il Debrecen si trasforma, tenteranno il tutto per tutto per ribaltare il risultato», dice il tecnico granata, che invita Belotti e compagni a «non pensare al risultato dell'andata».«C'è un rettangolo di gioco e bisogna prevalere sull'avversario», sottolinea allontanando i discorsi di mercato. «Siamo contati, ma i giocatori a disposizione mi danno...