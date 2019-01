Mayweather scandalo: 9 milioni per 138 secondi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BOXEFloyd Mayweather è diventato uno dei pugili più ricchi, ma anche più forti, della storia ma ormai fa più parlare di sè più per le vicende extra ring, lo stile di vita sfarzoso e le esibizioni farsa che lo vedono impegnato in giro per il mondo. Con tanto di code polemiche come accaduto l'altro ieri anche dopo l'incontro andato in scena a Saitama, in Giappone, da molti definito una «carnevalata», contro Tenshin Nasukawa, detto Ninja Boy, 20enne campione di kickboxing e arti marziali miste e vero idolo nel Sol Levante.Un incontro...