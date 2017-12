MAXI UDINESE NE FA 8

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COPPA ITALIACin, cin Udinese! La squadra bianconera non poteva festeggiare nel modo migliore i suoi 121 anni che ha compiuto proprio ieri. Ha segnato otto reti e nella sua lunga storia solamente nel 1942-43 campionato di B aveva segnato di più: 9-0 ai romani del Mater. La serata di grazia ha visto grande protagonista anche Maxi Lopez che ha eguagliato due mostri sacri del recente passato dell'Udinese, Sanchez e Di Natalepure loro protagonisti di quattro gol in una sola partita, con il Palermo nel 2011 il cileno, nel 2014 in Coppa Italia...