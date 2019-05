Max: «Sono sul podio grazie al caos iniziale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIMONTMELÒ Sarebbe interessante vedere Verstappen alla guida di una Mercedes, quella che sta dominando il campionato. Ma, in attesa di novità di mercato, neppure troppo fantasiose, l'olandese resta il pilota più amato dai tifosi. Molti sostengono che dovrebbe lasciare la Red Bull per puntare al titolo. Lui non sembra essere influenzato da discorsi diversi da quelli agonistici. Preferisce parlare della gara, con un unico accenno alla monoposto tedesca: «La situazione alla prima curva è stata caotica. Ma, grazie alla lotta che c'è...