Max: «Gestire le gomme è stato molto difficile ma è fantastico trionfare su questa pista»

SPIELBERG La Torcida olandese ha trasformato il Red Bull Ring in una specie di Maracanà. Decine di migliaia di tifosi a festeggiare, impazziti dalla gioia, per il Max nazionale.Verstappen, alla sua quarta vittoria in F1, ha finalmente esibito il volto di un ragazzino felice e sorridente: «E' stato fantastico ha dichiarato il pilota - anche se è stato difficilissimo gestire le gomme. Ho avuto tanto blistering, ma sono riuscito a tenere sino alla fine. Vincere con una Red Bull in questo circuito è stato straordinario. Con tutti questi mie...