Anche Matti Luppi volerà ai Mondiali di triathlon Ironman degli Stati Uniti.Luppi (nella foto) ha partecipato con i colori della Rhodigium Team al 70.3 svoltosi il 24 ottobre in Sardegna, presso il Forte Village di Santa Margherita di Pula. Con un tempo finale di 4 ore, 45' e 56 si è classificato 7° di categoria M2 e 77° assoluto su circa 2000 iscritti ed è riuscito a conquistare una slot per i mondiali di Ironman medio in Utah, Stati...