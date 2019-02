Mattia, l'uomo che sussurrava al Cavallino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOFIORANO Mattia Binotto arriva davanti alla SF90, si china e la tocca appena con la mano. Un gesto a metà tra una carezza e una piccola pacca, come quella che si potrebbe dare con affetto a un animale che si sta cercando di addestrare. E Binotto, in realtà, è un po' l'uomo che sussurra ai cavalli. Non quelli imbizzarriti e problematici raccontati dalla penna di Evans, ma quelli potenti e si spera molto meno problematici della Ferrari. È l'uomo nuovo sulla strada per la vittoria, Binotto, per quanto faccia sorridere etichettare...