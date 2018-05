Mattarella: «Gli arbitri vanno aiutati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA La finale di stasera tra Milan e Juventus vuole anche essere il migliore biglietto da visita per la rinascita del calcio italiano. Che per un pomeriggio si è trasformata anche in una metafora politica quando il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ieri ha ricevuto le due squadre al Quirinale, si è paragonato a «un arbitro che ha bisogno della correttezza dei calciatori in campo per svolgere al meglio il suo ruolo». «Anche gli arbitri -ha aggiunto Mattarella forse riferendosi alle recenti polemiche- possono commettere errori però...