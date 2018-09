Maserati, la Ghibli ribelle sarà in soli 200 esemplari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTORISi chiama Ghibli Ribelle l'ultima nata in casa Maserati che si ispira alle leggendarie vittorie sportive dell'azienda di Modena a Indianapolis, l'unica casa europea ad aver vinto per due volte (nel 1939 e nel 1940) sul prestigioso circuito americano e ad aver trionfato nella terribile cronoscalata lungo le pendici del Pikes Peak in Colorado nel 1947 e 48. Prodotta in serie limitata di sole 200 vetture per i mercati d'Europa, Medio Oriente e Africa, la Ribelle offrirà ai proprietari un esclusivo design ed eleganti finiture interne....