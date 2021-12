BIANCONERI

UDINE (st.gi.) Si dice che squadra che vince non si cambia. In realtà, tra la squadra che ha vinto contro il Crotone e quella che ha pareggiato contro il Milan, sarà quest'ultima ad avere la meglio nell'assetto per la sfida al Cagliari di domani sera. In questo periodo di ricostruzione delle certezze Cioffi non potrà prescindere dal 3-5-2 e dagli interpreti che hanno ben figurato contro l'ex capolista. E se la difesa tornerà quella che aveva ben figurato a inizio campionato, l'attacco non varierà granché. Si andrà avanti infatti con la coppia formata da Deulofeu e Beto, che hanno dimostrato contro il Milan di essere davvero ben assortiti. Sono una coppia che può arrivare potenzialmente a 20 gol, visto che sono già a 11 e che mancano ancora due partite al termine del girone d'andata. Deulofeu, senza i compiti difensivi che gli venivano affibbiati da Gotti, sta sguinzagliando tutto il suo potenziale e crea gli spazi giusti per le galoppate di Beto, che ormai non è più una sorpresa.

Tornato al gol dopo la doppietta di Roma, con la rete al milanista Maignan il portoghese si è già portato a quota 7 in campionato. Tappa intermedia non di poco conto, se consideriamo che Duvan Zapata con la maglia bianconera arrivò a questa soglia nella sua prima stagione solo il 20 aprile (complice anche un lungo infortunio) e nella seconda il 17 marzo. Lìacquisto estivo sta bruciando le tappe e vuole continuare il suo score a Cagliari, sebbene non sarà semplice fare un gol alla Beto, come lui stesso ha dichiarato. In Sardegna non ci saranno gli spazi lasciati da Lazio e Milan, visto che la squadra di Mazzarri è spesso attendista, per poter poi piazzare la ripartenza decisiva con la velocità di Joao Pedro e Keita Balde. Ci vorrà pazienza, ma anche la massima concentrazione, dal momento che i sardi perdono parecchi punti nei finali, come quelli contro Venezia e Salernitana che pesano ancora tanto nel computo dei conti. L'attenzione ora è tutta sul Cagliari, ma non va ignorato l'appuntamento di martedì alle 18.30 alla Dacia Arena contro la Salernitana. Sarà l'ultima gara dell'anno solare per poter sostenere i bianconeri allo stadio, e nell'occasione la società friulana vuole la massima spinta. Così ci sarà una tariffa speciale per tutti gli under 18, che potranno godersi la partita al prezzo di un euro. La vendita (su TicketOne, rivendite autorizzate e botteghini della Dacia Arena) è iniziata ieri alle 11, con orari e tariffe consultabili sul sito ufficiale dell'Udinese. Per entrare è obbligatorio, come da normativa in vigore dal 6 dicembre, il Super Green pass, in aggiunta a biglietto e documento d'identità. All'ingresso sarà rilevata la temperatura corporea.

