Marsaglia sul podio, Paris delude ancora

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCIPodio a sorpresa per l'Italia nella discesa femminile di Lake Louise (Canada); l'ha ottenuto Francesca Marsaglia, mai salita fino a ieri sul podio in Coppa del Mondo. Partita con il pettorale 22, la ventinovenne romana trapiantata in Piemonte, che in carriera ha combattuto con una lunga serie di infortuni ma ha avuto il merito di non mollare, è stata brava a sfruttare le migliori condizioni di visibilità rispetto alla prima parte di gara, guadagnando terreno soprattutto nella seconda metà del tracciato. Francy ha chiuso a 044 dalla...