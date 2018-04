MARQUEZ: VALE, SCUSA MA IO NON CAMBIERÒ

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTOGP«Ammetto il mio errore, e infatti ero andato a chiedere scusa a Valentino, e imparerò. Ma non cambierò modo di guidare». L'apparente contraddizione nelle parole di Marc Marquez riassume il clima di tensione alla vigilia del GP delle Americhe di Austin, che oggi alle 16 ora italiana prende il via con le prove libere (MotoGP alle 16.55 e 21.05, SkySportMotoGP) e domenica vivrà la terza gara della stagione (MotoGP alle 21 anche in chiaro su TV8). Il campione del Mondo, imbattuto sulla pista texana, ha parlato prima della conferenza...