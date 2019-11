Marquez trionfa anche a Valencia e prenota una Honda per il fratello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTOGPUltimo giorno di scuola a Valencia per il Mondiale MotoGp, anche se gli scrutini sono già noti da tempo. Marc Marquez conquista anche l'ultima, mettendo il punto su un'annata da vero conquistador. 420 punti, record assoluto per la categoria, ma sopratutto, titoli marche e scuderie conquistate praticamente da solo. Un monologo perfetto quello del campione di Cervera, in una stagione in cui ha conquistato solo primi e secondi posti. Avesse concluso anche la corsa di Austin - in cui stava dominando - avrebbe messo a segno una stagione...