Marquez, paurosa caduta e moto distrutta: illeso

MOTOGPIl protagonista è sempre lui, Marc Marquez, nel bene e nel male. Pochi minuti al termine delle prime libere del Gp di Thailandia a Buriram, la gara che lo può consacrare campione per l'ottava volta. Il leader del mondiale MotoGp percorre la curva 7 quando la sua Honda perde il posteriore, si raddrizza all'improvviso e lo lancia in aria. Ricade pesantemente sulla schiena e scivola via, mentre la moto carambola più volte sulla pista, pericolosamente vicina. Quando si arresta è ormai un rottame. Marquez resta a terra, molto dolorante....