Marquez, magia sul bagnato con gomme da asciutto

L'ha definito come un colpo da ko degno di Mike Tyson, e in effetti, la 58ª pole di Marc Marquez è un colpo che lascia il segno. La questione si potrebbe risolvere snocciolando semplicemente i numeri: due secondi e mezzo rifilati al secondo in classifica. Un abisso vero, ma non racconterebbe fino in fondo l'impresa del campione del mondo. Marc infatti ha sfidato le leggi della fisica, innalzando il limite di ciò che è consentito, a lui, e cosa non è consentito, ai suoi avversari, lungo i 5 chilometri di Brno, in condizioni di bagnato, con...