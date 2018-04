MARQUEZ INSISTE: «NON CAMBIO ATTEGGIAMENTO»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTOGP«Ho commesso un errore, ma non cambierò il mio modo di guidare. Valentino Rossi è un rivale come un altro, in pista». Firmato Marc Marquez. Il ravvedimento del campione del Mondo della MotoGP dopo la gara di ordinaria follia in Argentina (con tre penalità raccolte in mezz'ora) è stato parziale: Marquez è consapevole di aver sbagliato, e anche per questo nel post-gara si era recato al box Yamaha per porgere le scuse a Rossi venendo prima respinto e poi additato come falso dallo stesso Valentino - ma resta fedele al proprio stile....