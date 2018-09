Marquez fa un appello a Valentino: «Facciamo pace»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTOGPSarà stato l'incontro con il Papa, che ai piloti presenti ha raccomandato di essere campioni nella vita, sarà forse la volontà di abbassare i toni in vista del Gp di Misano, dove corre in trasferta, ma Marc Marquez tende la mano a Valentino Rossi. Proponendo la pace dopo l'episodio che ha rotto i rapporti tra i due fenomeni della MotoGP, avvenuto cinque mesi fa proprio nella terra d'origine del Pontefice, l'Argentina. Andiamo con ordine. Ieri Marquez è stato ricevuto in udienza privata in Vaticano assieme ad altri quattro piloti...