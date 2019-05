Marquez detta legge, le Ducati volano sul podio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOTOGPQuando l'uomo è più forte della macchina. Non c'è trio Ducati che tenga contro questo Marc Marquez. Vista la prossimità geografica, non c'è da scomodare l'ispettore Clouseau: l'assassino del campionato del Mondo 2019 è e rimane sempre lui. A Le Mans, sul circuito Bugatti, il fenomeno di Cervera si prende l'ennesima, perentoria vittoria in una stagione che sta suggellando, dopo appena cinque gare, il dominio incontrastato del campione del mondo spagnolo. E' un killer spietato Marc, con quella maturità data dai suoi ventisei anni...