Marotta lascia: «Non farò più l'ad Il club ha scelto il rinnovamento»

(c. rep.) Nemmeno il tempo di celebrare la fuga in campionato che arriva l'annuncio a sorpresa di Marotta: «Il mio mandato di amministratore delegato scadrà il 25 ottobre. La società sta attuando una politica di rinnovamento e nella lista dei nuovi candidati non comparirà più il mio nome». L'ad in scadenza ha l'espressione seria e un tono freddo, quando parla in anteprima ai microfoni di Sky. «Rimarrò alla Juve come direttore dell'Area Sport, per quanto tempo lo vedremo, dovrò parlarne col presidente. Ma la Juve resterà nel mio...