MILANO L'Inter si è imposta 1-0 nell'amichevole disputata ad Appiano Gentile con il Monza di Cristian Brocchi. A decidere la sfida una rete del 17enne Franco Carboni, classe 2003 della Primavera interista, in una gara in cui Conte ha dato spazio soprattutto ai giovani, vista la presenza dei soli Radu, Ranocchia, Young, Darmian e Nainggolan tra i giocatori della prima squadra.

A margine dell'amichevole, l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta e il dirigente del Monza, Adriano Galliani hanno lanciato un allarme per il calcio italiano: «È a rischio default». La pandemia ha contribuito a rendere ancora più pericolanti i conti delle società, in particolare per quanto riguarda il pagamento degli stipendi: il mondo del pallone così ora chiede un aiuto anche al Governo. «La situazione era ed è devastante. Dobbiamo essere più considerati dal Governo, non in termini di contributi o finanziamenti ma semplicemente per permetterci di respirare», le parole del dirigente interista.

«Sono incrementati i costi e sono diminuiti i ricavi. Certamente il calcio è a rischio default», ha aggiunto Galliani, spiegando poi che «così come vengono aiutate tante aziende, il calcio credo vada trattato allo stesso modo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA