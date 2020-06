PARMA Marotta conferma l'operazione Hakimi, che sta per portare all'Inter uno dei terzini più forti in circolazione. «Hakimi? L'obiettivo della società e della famiglia Zhang è di continuare a fare investimenti per acquisire giocatori importanti cogliendo le opportunità - ha detto l'ad nerazzurro prima della partita con il Parma-. Non nascondo che siamo in fase di trattativa avanzata, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Voglio però sottolineare che innanzitutto deve esserci il rispetto verso questa squadra, che sta lavorando duramente. Dobbiamo comunque guardare al futuro, e questo significa alzare l'asticella attraverso l'acquisizione di nuovi giocatori. Ausilio ha svolto un ottimo lavoro. Dobbiamo ancora concludere. Domani (oggi, ndr) sarà una giornata importante, vedremo come definire. Sono ottimista.

«Colpi a sinistra? Vogliamo alzare l'asticella, tenendo presente comunque il momento difficile dovuto al coronavirus, che ha colpito tutti - ha proseguito Marotta-. Vedremo le opportunità che si presenteranno, del resto il mercato non è ancora nel vivo ed è prematuro azzardare altre ipotesi, mancano 11 giornate al termine del campionato. La rosa che abbiamo è fatta di professionisti meritevoli» ha aggiunto Marotta ribadendo che «Hakimi è un'operazione importante» e che «la proprietà ci ha dato l'opportunità di fare questo acquisto. L'Inter ha un brand fortissimo, che ne rappresenta la storia».

