Marotta: «Al calcio italiano per svoltare servono nuovi stadi»

CALCIO E BUSINESSVENEZIA Non più solo fantasia e giocate capaci di far sognare un tifoso. Perché adesso i gol si pesano sempre più: non solo in termini di classifica, ma anche quando a fine anno c'è la classica riga da tirare e da far quadrare i bilanci. In un mondo dove più che il rettangolo verde - «che resta comunque il core business» - vale molto ciò che gli sta attorno. Stadi, asset e plusvalenze: di tutto questo ha parlato ieri Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter ed ex della Juventus, invitato assieme a Paolo...