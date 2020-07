MOTO2

Luca Marini aveva un conto in sospeso con questo inizio di stagione 2020. Dopo aver dominato per gran parte la gara di apertura in Qatar, un calo repentino della gomma anteriore lo aveva portato addirittura fuori dai punti prima di cadere dopo un contatto con Jake Dixon. In condizioni normali, la rivincita sarebbe giunta dopo un paio di settimane. Luca, invece, ha dovuto attendere in casa l'evoluzione di una pandemia mondiale. La pazienza è evidentemente la virtù dei vincenti perché ieri, il giovane portacolori del team Sky VR-46 ha dominato la gara di Jerez de la Frontera. Una conferma di quello che è lo stato di forma del Maro in questo strano 2020. Una dimostrazione di superiorità conclusa sotto la bandiera a scacchi davanti al portacolori Ajo Nagahsima, vincitore del primo round stagionale.

LA DINASTIA

Una vittoria che rende lustro ulteriore alla dinastia Rossi-Marini, con Valentino che è corso in parco chiuso ad abbracciare il fratello, in una scena dai tratti tanto romantici, quanto surreali a causa delle restrizioni imposte dal Covid. In un posto solitamente colmo di persone, un momento tanto intimo tra due fratelli distanziati da un casco e una mascherina. «Voglio dedicare questa vittoria a tutte le persone coinvolte in questa pandemia. Credo di aver disputato una grande gara e fatto la differenza. La MotoGp? Non è il momento, ma voglio arrivarci!».

Valerio Calarenzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA