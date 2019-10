Marini non è più solo il fratello di Vale Dalla Porta, successo dedicato a nonna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI ITALIANISul podio di Motegi il tricolore ha sventolato due volte questo fine settimana. In Moto2 ed in Moto3, Luca Marini e Lorenzo Dalla Porta hanno fatto risuonare l'Inno di Mameli. Storie di ragazzi non sempre sotto la luce dei riflettori, il cui cursus honorum verso la MotoGp prosegue con percorsi e difficoltà differenti. Prendete Marini ad esempio. Da sempre additato come il fratellastro di Valentino Rossi, con tutte le pressioni e le critiche pretestuose del caso, ha saputo costruirsi un proprio percorso di crescita figlio di...