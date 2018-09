Marchisio esordio ok E Giovinco beffa Ibra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non solo Ronaldo. Ieri è stato un giorno speciale anche per un altro giocatore nel cuore dei tifosi juventini come Claudio Marchisio, che ha debuttato con la maglia dello Zenit. Il Principino è subentrato negli ultimi 20 minuti all'ex romanista Paredes sul risultato di 2-1 per la sua squadra, vittoriosa in casa dell'Orenburg grazie alla doppietta di Erokhin e rimasta in testa al campionato russo. «Le prime volte sono sempre speciali» il commento via Twitter del centrocampista. Tra gli ex juventini protagonisti nel weekend anche Sebastian...