CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Marcello Nicchi, presidente dell'Associazione italiani arbitri, negli ultimi giorni è intervenuto a difesa della classe arbitrale che nel massimo campionato si è confermata di grande valore, di grande spessore tecnico, il fiore all'occhiello di una federazione che allo stato attuale non esiste, in grande difficoltà, altrimenti non ci sarebbe il commissario. Il presidente dell'Aia non esita a definire la situazione interna drammatica, ma non ci si rende conto di quelli che sono i pericoli, le necessità del mondo arbitrale, la gravità della...