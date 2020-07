IL PERSONAGGIO

Come Icaro che volando, si avvicinò troppo al sole, cadendo in fondo al mare. Per Marc Marquez, in realtà, si è trattato di un lungo ruzzolare sulla ghiaia di Jerez, quando la sua impresa stava assumendo i contorni di un qualcosa di epico. Ed invece, le ruote sulla riga bianca, la perdita di grip per un istante, poi l'high-side. A quattro giri dal termine, Marquez vola in aria alla curva tre. Il braccio destro finisce sotto la ruota anteriore, aprendo anche la chiusura del guanto. Su quella ghiaia, si tiene il braccio Marc: capisce che qualcosa non va. Il dolore è evidente. Il ragazzo di Cervera cerca di togliersi il casco solo con il braccio sinistra. Viene portato nella piazzola dei commissari. E' lì che, in un misto di rabbia e dolore capisce. Urla Marc, perché fa male al fisico e al morale la caduta. Viene portato al centro medico, dove i primi esami confermano le paure del pilota e del proprio team: «Frattura completa dell'omero, con eventuale interessamento anche del nervo radiale» la diagnosi sottolineata dal Dottor Mir che sentenzia: «la frattura dovrà essere fissata con un impianto. A Barcellona lo sottoporremo ad un intervento chirurgico».

IL SALVATAGGIO

La corsa di Marc sembrava un qualcosa di già scritto nelle prime battute: un giro e mezzo dietro Vinales, poi il sorpasso, ed il ritmo da imporre per prendere quel margine sufficiente per trottare fino al traguardo. Ed invece, al quarto giro, l'anteriore della sua Honda lo ha tradito una prima volta, chiudendo in maniera improvvisa. Marc allarga il ginocchio, tiene la moto in tiro come oramai d'abitudine, e sulla ghiaia riesce a rimanere in piedi, salvandosi. Pericolo scampato, con Marc sprofondato in 16esima piazza. Ora, per capire quello che deve essere passato nella mente di Marquez in quei momenti, si può utilizzare un aforisma di Claudio Costa, medico dei piloti per tantissimi anni, che ha sempre sottolineato come questi esseri umani, siano in grado di racchiudere «furore e calma nello stesso istante».

RECUPERO

Ecco, Marc, da quel quarto giro, diventa una furia sì, ma ha tutto sotto controllo. E' in piena trance, ed inizia a mettere sul piatto, tutto quello che è il suo talento. Recupera al ritmo di un secondo al giro rispetto ai suoi avversari. Arriva in coda al gruppo degli inseguitori di un lontano Quartararo, ed inizia ad infilarli come si parlasse di piloti di due categorie differenti. E' una gioia per gli occhi vederlo intraversare in staccata ad angoli di piega spaventosi e impensabili, e spalancare intraversando la sua Honda mentre gli altri ancora sono con il gas poggiato in mano. E' una furia, tanto che la sensazione è che possa anche regalare un finale da antologia. Ed invece, l'errore che cambia tutto lo scenario di una stagione così compressa. «A volte le cose non vanno come previsto, ma la cosa più importante è alzarsi e andare avanti. Spero sia piaciuta la rimonta! Ora però devo andare in sala operatoria martedì prossimo e riparare la frattura dell'omero. Prometto che tornerò al più presto con più forza!» ha postato sul proprio account Marc poche ore dopo l'incidente.

Fl.At.

