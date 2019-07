Maratona senza africani? La Fidal assolve Trieste: «Non era razzismo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASONon era razzismo. Il Tribunale della Federatletica chiude le polemiche sulla mezza Maratona di Trieste e dichiara infondate le accuse mosse a Fabio Carini, presidente della Apd Miramar, l'organizzazione che promuove la Trieste Running Festival. Carini aveva provocatoriamente annunciato che sarebbero stati ingaggiati solo atleti europei. Il motivo non era per nulla trascurabile agli occhi di chi segua lo sport e l'atletica in particolare: «Basta mercimoni - aveva tuonato l'organizzatore triestino-. Vogliamo dare uno stop per evitare lo...