Impresa storica di Eyob Ghebrehiwet Faniel a Siviglia. Il maratoneta delle Fiamme Oro infatti riesce addirittura a cancellare dal libro dei record azzurri il campione olimpico di Atene, Stefano Baldini. Con l'eccellente 2h07'19 in Spagna il ventisettenne di origine eritrea infatti migliore di tre secondi il primato syui 42 chilometri e 195 metristabilito da Baldini, 2h07'22, stabilito a Londra 23 aprile 2006. «Migliorare il tempo di Baldini è un sogno che si avvera - il commento di Faniel una volta tagliato il traguardo - Sono veramente felice per questo risultato: speravo si potesse ottenere e adesso ho tanta fiducia per le Olimpiadi. Non ho mai avuto momenti di crisi durante la gara, soltanto un paio di inconvenienti come quando al ventitreesimo chilometro è entrato un cane sul percorso». Faniel, che è allenato dal padovano Ruggero Pertile, a lungo punto di riferimento italiano della specialità, ha chiuso al settimo posto la gara di Siviglia, vinta da Mekuant Ayenew Gebre (primo a Venezia due anni fa), in 2h04'46, miglior prestazione mondiale stagionale. Il tempo di Faniel oltre al record italiano vale anche come quattordicesima prestazione europea all-time e il miglior tempo europeo stagionale.

«Il piano era partire forte, sapevo di star bene dopo le tre settimane in altura in Eritrea e ho subito capito che era la mia giornata - prosegue Faniel - Ho fatto tanti sacrifici: è bello essere ripagati così. A tifare per me c'era tutta la mia famiglia e i miei amici: è una vittoria che dedico alla mia compagna Ilaria e a mia figlia Wintana. Il loro supporto non manca mai, anche quando sto in giro per il mondo. Oggi abbiamo dimostrato che c'è anche l'Italia in maratona: noi ci crediamo e penso possa crescere un bel gruppo azzurro con i più giovani e con noi più grandicelli. I complimenti di Baldini mi fanno troppo piacere, ho tanto rispetto per lui e per il grandissimo atleta che è stato».

Faniel è nato ad Asmara, in Eritrea, il 26 novembre 1992 e vive a Bassano del Grappa. Nel 2004 raggiunge in Italia il padre, che si era trasferito alla fine degli anni novanta. Alla sesta maratona in carriera, nell'ottobre 2017 aveva vinto a Venezia con 2h12'16. In questo 2020 si è già migliorato, oltre che in maratona, anche nella mezza distanza correndo in 1h00'44 sempre a Siviglia. Ha ottenuto la cittadinanza italiana nel 2015 e dal 2016 si allena con Pertile: «Siamo davvero tutti soddisfatti di questo risultato, ma sono convinto che Eyob potrà fare ancora meglio - sottolinea il tecnico padovano - Questo risultato è frutto di grande impegno e di duro lavoro quotidiano e conseguenza anche di tre periodi di lavoro in quota. Dove potrà arrivare Faniel? Difficile da dire, l'importante è non porsi nessun limite». Il prossimo appuntamento è senza dubbio quello a cinque cerchi di Tokyo.

