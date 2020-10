ATLETICA

LONDRA Sotto una pioggia battente, a sorpresa Eliud Kipchoge, imbattuto dal 2013, ha chiuso solo all'ottavo posto la maratona di Londra, vinta allo sprint dall'etiope Shura Kitata. Dopo il ritiro venerdì di Kenenisa Bekele, fermato da un infortunio, l'edizione n.40 della gara londinese sembrava poter avere un solo padrone, Kipchoge appunto, vincitore a Londra già quattro volte e detentore del record del mondo dal 2018. Ma a due giri dal termine - la gara si è svolta lungo un circuito dentro St James' Park di circa 2 km ripetuto 19 volte, prima dell'arrivo davanti a Buckingham Palace - il campione keniota si è staccato dal gruppo al comando senza riuscire a rientrare tra i primi. Una sconfitta che spegne sospetti e polemiche circa le scarpe indossate dal corridore keniota, un modello con una para particolarmente rialzata che - a detta dei critici - lo favorirebbe oltre il lecito. «Non so cosa mi sia successo - le parole di Kipchoge - Negli ultimi 15 km mi si è tappato un orecchio, ho accusato crampi al femore e alla gamba». Kitata, invece, ha chiuso in crescendo prevalendo di un secondo sul connazionale Vincent Kipchumba, chiudendo la maratona in 2 ore, 5 minuti e 41 secondi. L'azzurro Daniele Meucci si è ritirato al 32. chilometro.

