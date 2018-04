MARANELLO SE LA RIDE NELLA FIERA DEI DELUSI `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIMeglio di così non poteva iniziare. Incidente al box a parte, la Ferrari ha sfruttato il 100% del suo potenziale e le occasioni che gli sono capitate, mentre gli avversari più pericolosi, per la seconda volta nel 2018, sono quasi andati in tilt. Fra Mercedes e Red Bull non si sa chi è più deluso, mentre la McLaren non sembra assolutamente in grado di disturbare il terzetto dal punto di vista delle prestazioni poiché in Bahrain entrambe le monoposto ora motorizzate Renault sono finite dietro la Toro Rosso-Honda di Gasly, la...