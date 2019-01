Maradona: «Sto bene» Ma si dovrà operare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BUENOS AIRES Uno spavento, l'ennesimo, e nulla più per Diego Armando Maradona (foto AP) ricoverato per precauzione in ospedale a Buenos Aires per una emorragia gastrica ma che dovrà comunque sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico. «Ma nulla di grave», si è affrettato a rassicurare Stefano Ceci, amico personale e manager del Pibe de Oro. Dopo il ricovero lampo nella notte, Maradona, 58 anni lo scorso ottobre, è stato dimesso quasi subito e poi ha voluto rassicurare tutti con un messaggio via Facebook: «Mi dispiace che vi siate...