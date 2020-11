Potrà trascorrere il post operazione a Cuba, in Venezuela, sul divano di casa o sul campo del Gimnasia, la squadra della Primera Division argentina che allena. Sarà lui a deciderlo. L'operazione di Maradona al cervello si è conclusa da poco, ma già si discute di come dovrà essere la sua riabilitazione. Su chi dovrà essere al suo fianco e su chi invece dovrà andarsene per farlo respirare mentre emerge che la sua famiglia aveva messo in dubbio di effettuare l'intervento. Le tante opzioni per il suo decorso nascondono però un aspetto positivo: l'intervento per rimuovere l'ematoma subdurale al cervello è avvenuto con successo ed El Diez recupera bene. «Non ci sono complicazioni», ha garantito il medico personale. Il sollievo è stato grande e diffuso fra Buenos Aires e Napoli. Non ha fatto eccezione Leo Messi che ha postato una foto dei tempi della Nazionale (2008-2010), scrivendo: «Diego, tutta la forza del Mondo. Io e la mia famiglia ti vogliamo vedere bene il prima possibile». Il suo avvocato Matías Morla ha riferito di aver ricevuto telefonate dal presidente argentino Alberto Fernández, dalla vice Cristina de Kirchner, dal presidente venezuelano Nicolás Maduro.

