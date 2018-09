Maradona fa l'allenatore in Messico e il presidente onorario in Bielorussia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAROMA Meglio la serie B del Messico che niente. È questo il ragionamento fatto da Diego Armando Maradona, che non rinuncia al desiderio di fare l'allenatore e ha quindi firmato un contratto che lo lega per i Dorados di Sinaloa, città finora tristemente famosa per il narcotraffico e il suo Cartello. Ma non è il caso di esercitarsi in facili ironie, piuttosto è il caso di registrare che l'annuncio dell'ex Pibe de Oro ha subito scatenato l'ennesima polemica fra argentini e brasiliani.Tutto nasce da un tweet di commento di un'altra...