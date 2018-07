MARA, STOCCATA DI MAMMA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTALa vittoria della consapevolezza e della maturità interiore. La friulana Mara Navarria è salita sul tetto del mondo soltanto allo scoccare dei 33 anni. Dopo aver raccolto prestigiosi riconoscimenti soltanto nelle prove a squadre, per la prima volta ha centrato il più alto gradino del podio nell'individuale della spada. «Un successo che mi ripaga di tante sconfitte. Non ho paura a evocarle, perché è da lì che gli atleti possono trovare la forza per ripartire e migliorarsi. Tutti avremmo preferito che questo momento arrivasse...