I PROTAGONISTILa medaglia d'argento vinta dall'Italia a Tokyo nella staffetta 4x100, parla per metà in veneto. Vicentino di Thiene è Thomas Ceccon, padovano di Cittadella, Manuel Frigo. Per Frigo, chiamato solo come componente della staffetta, la soddisfazione è immensa. «Per me era impensabile soltanto tre anni fa essere qui e ora arriva addirittura una medaglia d'argento ha detto pochi minuti dopo la gara - . È semplicemente...