Manuel Bortuzzo nel ranch del Dottore a Tavullia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VISITADue ragazzi che corrono su due ruote: l'uno per vincere le gare in pista, l'altro per vincere la sfida della vita. Valentino Rossi e Manuel Bortuzzo, il campione famoso in motocicletta e il nuotatore finito in carrozzina, si sono incontrati ieri a Tavullia, felici di conoscersi e di stimarsi. «E chi ci ferma più a noi due?», ha scritto non a caso il giovane trevigiano, rimasto paralizzato dopo essere stato ferito in un agguato a Roma nel febbraio scorso, a commento della foto postata sui social e inondata di like.L'ENERGIABortuzzo...